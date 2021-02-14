Чем можно и чем нельзя кормить птиц зимой: правила и советы

Птиц зимой можно кормить сырыми несолеными семечками, сырым несоленым салом, измельченным арахисом, просом, пшеницей и кусочками яблок.

В то же время для них вредны хлеб, печенье, изделия из сдобного теста, чипсы и испорченные крупы, пишет "Укринформ". Кроме того, нельзя перекармливать пернатых, так как это делает их беспомощными.

Кормушку необходимо мыть раз в месяц, чтобы не разводить в ней инфекцию, а от недоеденного корма ее следует очищать каждый день.

Также рекомендуется приготовить специальный кекс для синиц. Для этого нужно насыпать семечки в формочки, на медленном огне растопить сырое свиное или говяжье сало и добавить его к семенам.

Когда "кекс" застынет, его нужно достать из формочки и подвесить на веревочке на дереве или на балконе.

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