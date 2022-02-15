Человек года – 2021: определены лауреаты 26-й общенациональной программы

15 февраля подведены окончательные итоги 26 общенациональной программы "Человек года - 2021" и названы имена лауреатов в 15 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий. Об этом сообщила генеральная дирекция проекта.

Для проекта, снискавшего стабильную репутацию социально-ответственного, уже стало доброй традицией найти главный месседж, направляемый обществу и соотносимый с пульсом настоящего и вызовами времени. Поэтому в этот раз для премии "Человек года-2021" выбран актуальный слоган "Покоряя новую реальность".

Прокладывать новые пути – рискуя, исправляя на ходу ошибки, пробуя снова и снова – это безусловно, выбор сильных, смелых, настойчивых, вдохновенных, тех, кто несмотря ни на что, идет к цели и покоряет новую реальность. Именно такими лидерами и создателями являются лауреаты программы "Человек года-2021", которые достигают высот в разных профессиональных и общественных областях нашей жизни.

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Лауреаты 26-й общенациональной программы "Человек года – 2021"

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"

Гайдай Сергей – Председатель Луганской облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;

Замазеева Анна – Председатель Николаевского областного совета;

Володин Василий – Председатель Киевской облгосадминистрации (до 08.02.22).

"ГОРОДСКИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОДА" (больших городов)

Клипчук Роман – Городской голова г.Черновцы;

Колыхаев Игорь – Городской голова г.Херсон;

Полищук Игорь – Городской голова г.Луцк.

"ГОРОДСКИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОДА" (малых городов)

Азаров Олег – Городской голова г.Константиновка (Донецкая обл.);

Гуляев Василий – Городской голова г. Черноморск (Одесская обл.);

Дзюба Наталья – Городской голова г.Яготин (Киевская обл.);

Станиславский Богдан – Городской голова г.Коломыя (Ивано-Франковская обл.).

"ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОГО ТЕРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ГОДА"

Баласинович Наталия – Глава Васильковской городской ОТГ Киевской области;

Щур Василий – Председатель Межгорской сельской ОТГ Закарпатской области;

Яремчук Руслан – Глава Паланской сельской ОТГ Черкасской области.

"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"

Бычков Сергей – Генеральный директор ГП "Антонов";

Коростелев Олег – Генеральный директор, генеральный конструктор ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч";

Кравченко Игорь – Директор, генеральный конструктор государственного предприятия "Ивченко-Прогресс";

Маракулин Владимир – Директор ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор".

"МЕНЕДЖЕР ГОДА"

Коккин Анастас – Генеральный директор ГП "Контейнерный терминал Одесса";

Огаренко Анна – Председатель наблюдательного совета ООО "ОЛТЭКС";

Ткаченко Игорь – Директор ООО "Завод Евроформат".

"ФИНАНСИСТ ГОДА"

Бурани Стефано – Председатель Правления АО "ПРАВЭКС БАНК";

Панов Сергей – Председатель Правления АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР";

Руднев Алексей – Председатель Правления ПАО КБ "АКОРДБАНК".

"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"

ЖК "Aria" (Компания застройщик GEOS);

ЖК "Edeldorf" (Компания застройщик Edelburg Development);

ЖК "Одесский бульвар" (Компания застройщик "Атлант");

ЖК "Пионерский квартал 2" (Компания застройщик "Доброград").

"ЛИДЕР АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ ГОДА"

Герега Галина – Основатель и председатель ООО "Эпицентр К";

Гордий Николай – Директор "Уманский тепличный комбинат";

Терещук Сергей – Основатель агропромышленной компании "МАИС".

"АГРАРИЙ ГОДА"

Евич Петр – Генеральный директор ООО "АгроРось";

Каленич Павел – Директор СООО Агрофирма "Ольгополь";

Кролевец Сергей – Владелец группы компаний "Эридон".

"ЮРИСТ ГОДА"

Горецкий Олег – Управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры";

Скрипнюк Александр – Заместитель директора по научной работе Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины (до 01.12.21);

Ханин Семен – Управляющий партнер ЮК "АМБЕР".

"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"

Кошмал Анна – Популярная украинская киноактриса;

Пилипенко Денис – Основатель компании "Научные публикации";

Пелипас Юлия – Дизайнер, основатель бренда Bettter.

"ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ ГОДА"

Общественный союз "Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация" (Председатель правления – Кохановский Александр);

Компания MacPaw (Учредитель – Косован Александр);

Компания Moneyveo (Генеральный директор – Андроникова Елена).

"ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА"

Компания Eva LandScape (Учредитель – Золотаревский Роман);

Компания "Элит Парк" (Директор – Копытин Роман);

Херсонский городской совет.

Уже 30 лет Италия является надежным партнером Украины. За это время состоялось семь официальных и рабочих визитов на уровне президентов Украины и Италии, а также несколько визитов на уровне премьер-министров и министров иностранных дел наших государств.

В рамках последнего визита в Италию в феврале 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджио Маттареллой, где Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

Украинское общество высоко ценит многолетние партнерские отношения с Италией и результаты активной и плодотворной деятельности Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Украине. Благодаря его личным усилиям и деятельности возглавляемой им дипломатической миссии постоянно расширяется диапазон украинско-итальянских отношений, углубляется взаимовыгодное сотрудничество и активно развиваются межрегиональные и культурно-гуманитарные связи между нашими странами.

Украинско-итальянские двусторонние отношения охватывают практически все сферы жизнедеятельности – от сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной сферах к активному взаимодействию в сфере образования, науки и культуры.

Важную роль во взаимоотношениях Украины и Италии играет сотрудничество в гуманитарной сфере, в рамках которого проходят такие резонансные мероприятия, как "Дни Италии в Украине", "Дни Украины в Риме", Фестиваль украинского народного творчества "Ветка калины" и многие другие.

Украина и Турция в этом году отмечают 10-летие стратегического партнерства.

Объем торговых отношений между двумя странами растет, а подписанное 3 февраля 2022 Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой позволит достичь увеличения объема торговли до 10 млрд. долларов.

Существенно интенсифицировано взаимодействие по безопасности в черноморском регионе, достигнуты договоренности о создании нового формата консультаций "Квадрига" с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции. По результатам встречи президентов Турецкой Республики Реджепа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского 10 апреля 2021 года в Стамбуле было заявлено о намерении и дальше укреплять сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса, реализуя существующие и создавая новые проекты в этом направлении. В частности, проект по производству ударных беспилотников Bayraktar на территории Украины, а также совместное производство военно-транспортных самолетов Ан-178 и продажа Украине Турцией корветов класса ADA.

Именно активная плодотворная деятельность дипломатической миссии и лично господина Посла и во главе Посольства Турецкой Республики в Украине существенно способствует реализации всех договоренностей, принятых на высшем уровне, дальнейшему усилению активного дипломатического диалога между Украиной и Турцией и укрепляет фундамент взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между нашими народами.

Продолжает активно развиваться стратегическое сотрудничество между Украиной и Турцией в других ключевых областях – развитие туризма между двумя странами, участие Турции в украинской "большой приватизации", в частности в приобретении портов и энергетических объектов, а также усиление сотрудничества двух стран в сфере энергетики, развитие инфраструктуры: портов, аэропортов и дорог, усовершенствование и упрощение пограничного контроля, сотрудничество в сдерживании пандемии COVID-19 и преодолении ее последствий для общества и экономики Украины и Турции. Кроме того, проводится совместная работа Украины и Турции по деоккупации Крыма, поддержка украинской инициативы "Крымская платформа" и строительство жилья для крымских татар, вынужденно покинувших Крым.

Признанный в мире специалист-нейрохирург, один из основателей современной миниинвазивной нейрохирургии, разработчик направления амбулаторной нейрохирургии (пункционных и эндоскопических вмешательств). Неоднократно проводил показательные операции в странах Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива. Лектор по новейшим хирургическим технологиям в области нейрохирургии (Австрия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Германия, Южная Корея, Сингапур, США, Швейцария, Япония и др. – всего более чем в 50 странах мира).

Академик Национальной академии медицинских наук Украины по специальности нейрохирургия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Академик Всемирной академии нейрохирургии, объединяющей выдающихся специалистов-нейрохирургов разных стран, а также член многих национальных медицинских академий.

Автор 62 монографий и учебных пособий (в том числе изданных в США, Италии), более 600 научных работ, 57 изобретений и патентов. Подготовил 12 докторов и 39 кандидатов медицинских наук.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V в., Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Украины, большой золотой медалью Альберта Швейцера Всемирной академии медицины, грамотами и наградами НАМН, МОЗ.

Под руководством Алексея Вадатурского компания "НИБУЛОН" реанимировала мощные судостроительные заводы и оборудовала их современными производственными линиями, возрождает украинские реки Днепр и Южный Буг для судоходства и наращивает объемы грузов, транспортируемых украинскими водными путями. "НИБУЛОН" инвестировал в рост экономики страны более $2,3 млрд. и создал самую современную в Украине зерновую логистическую инфраструктуру, включающую уникальную сеть из 13 речных перегрузочных терминалов, лучший в Украине флот из 80 полнокомплектных судов, а также современный судостроительно-судоремонтный – ООО "ССЗ "НИБУЛОН". За годы деятельности судоходная компания "НИБУЛОН" транспортировала по украинским рекам 25 млн. тонн грузов, за счет чего по автодорогам нашей страны не проехало более 1 миллиона грузовиков.

К 30-летию компания "НИБУЛОН" имеет поразительные результаты: создана одна из самых успешных в стране агрокомпания, построен мощный портовый комплекс, 13 речных терминалов и самый большой речной флот.

Алексей Вадатурский уделяет большое внимание многим социальным и благотворительным проектам, поддерживаете и реконструируете больницы, дороги и другие инфраструктурные объекты Николаевской области. За последний год компания успешно реализовала четыре масштабных проекта по реконструкции в больницах Николаева для эффективной борьбы с пандемией COVID-19.

Во время 26-й торжественной церемонии будут вручены еще несколько специальных премий программы за инновационные и резонансные достижения и проекты, внедренные в 2021 году ведущими украинскими компаниями и выдающимися личностями.