Во время войны пропаганда обычно делает все, чтобы максимально расчеловечить противника. Если реальных поводов не хватает - их придумывают (как в случае с распятым мальчиком). Главное - до крайности демонизировать врага. Убедить, что он находится за гранью человеческого.

И вот - парадокс. Заметил, что многие у нас сейчас оказались в противоположной ситуации. Мы напротив пытаемся выискивать в поведении россиян человеческое. Все время восклицаем "ну не могут же они…", и каждый раз выходит, что могут…

Ну не может же быть, чтобы они радовались вероломному нападению на соседний народ, который сами называли "братским"? Может. Не может же быть, чтобы миллионы россиян оправдывали бессмысленное уничтожение Мариуполя? Может. Ну не может же быть, чтобы они отмечали гибель тысяч своих военных весёлыми песнями и плясками? Может! У них реально в поддержку войны концерты по всей России идут. То есть, вот буквально каждый день сгорают военные колонны, сотни людей ушли на дно Чёрного моря вместе с крейсером "Москва", а в стране нет даже намёка на сожаление. Идут похоронки, идут гробы и тут же "Уматурман" с Газмановым радостно пляшут вприсядку. "Ура, кровища!"

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Сюрреализм, апогей п*здеца.

Российское общество живет вопреки общечеловеческим законам. Скажем, есть известное правило - чем старее общество, тем меньше в нем агрессии. В бесконечных войнах погрязли перенаселенные, нищие государства, где высокая рождаемость и значительный "молодежный навес" - т.е. преобладание молодого населения, которому некуда себя деть. А в странах с низкой рождаемостью, где средний возраст граждан около 40, напротив, обычно не бывает войн и революций. Уровень агрессии в таких обществах падает, цена человеческой жизни возрастает.

Демографически Россия почти не отличается от Западной Европы. А отношение к человеческой жизни в РФ - как в Ираке или Конго. Уровень ненависти и агрессии - как в самых отсталых папуасиях. Нонсенс. Нарушение всех законов демографии. Ну не может же такого быть. Может!

Россияне расчеловечивают сами себя. Упорно, последовательно, надежно. Не оставляя никаких шансов тем, кто пытается найти в их действиях хоть что-то человеческое