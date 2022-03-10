Часть жителей Тростянца удалось вывезти, несмотря на провокации оккупантов

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В четверг, 10 марта, из города Тростянец Охтырского района Сумской области по "зеленому коридору" выехала колонна автомобилей. Несмотря на провокации оккупантов, часть жителей города удалось вывезти.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в тростянецкой колонне выехало более сотни частных автомобилей.

Эвакуация жителей Тростянца началась в 11 часов. Однако оккупанты не разрешили двигаться колонне через центр города и открыли огонь в воздух. К счастью, пострадавших нет.

После этой провокации врага пришлось оперативно согласовывать другой маршрут в черте города. В результате колонне удалось выехать из Тростянца.

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Сейчас автомобили с эвакуированными следуют по маршруту коридора, через город Ромны.

Как сообщили в военной администрации Сумщины, 10 марта по "зеленому коридору" в общей сложности выехали более 20 тысяч человек – жителей Сум, Краснополья, Тростянца: 17,5 тысячи жителей вывезли на 3250 автомобилях, и еще 2510 человек на 83 автобусах.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские оккупанті устроили террор в Тростянце. В город прибыли сотни единиц военной техники русских захватчиков. Танки стали посреди города и стали хаотично стрелять по жилому сектору.