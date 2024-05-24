Часть Украины в выходные накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине в ближайшие выходные, 25-26 мая, будет достаточно жаркая погода – до +26 градусов тепла. В то же время местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Кроме того, в некоторых регионах усилится ветер. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая

В субботу в стране переменная облачность. Ночью без осадков, а днем на западе местами кратковременные дожди, грозы. Отмечается, что осадки будут небольшими, коснутся районов Волыни, Ривненщины, Львовщины, Тернопольщины, Хмельнитчины, Буковины, Прикарпатья и Закарпатья.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 7-12 м/с.

Средняя температура воздуха ночью +13… +15 °С, днем +23… +25 °С, к тому же независимо от ситуации с осадками в регионах. Только на высокогорье Карпат ночью и днем температура будет немного ниже средней в регионе.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая

В воскресенье погода будет также теплая, с переменной облачностью и грозовыми дождями в ряде западных, южных и восточных областей.

Ночью без осадков, а днем кратковременные дожди и грозы возможны в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, а также в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Ветер юго- и северо-восточный от 5-10 до 7-12 м/с. Температура ночью +13… +15 °С, на крайнем востоке местами +10 °С. Днем солнце прогреет воздух до +24… +26 °С, во время дождей на юге и востоке +19… +21 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно текущим прогнозам, лето 2024 в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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