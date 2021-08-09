Часть Украины накроют мощные ливни: синоптики обновили прогноз на понедельник

В понедельник, 9 августа, погода в Украине будет ясной и сухой в большинстве областей, солнце местами припечет до +34. В то же время западные области накрыть грозовые ливни со шквалами.

Об этом говорится в прогнозе на начало недели от Украинского гидрометцентра. Синоптики также предупредили, где будет наблюдаться высокая пожарная опасность.

Так, значительные осадки с грозами днем ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, на Харьковщине и Донетчине.

Во время непогоды в этих регионах, а также на остальной территории прогнозируют сильный ветер северо-западного и северного направлений. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Видео дня

Ветер среди прочего повлияет и на пожарную опасность. Синоптики предупредили, что чрезвычайного высокий ее уровень будет преобладать на востоке, Сумщине, Киевщине, Тернопольщине, Буковине и в Крыму.

Несмотря на неблагоприятные метеоявления, температура воздуха в стране все еще будет высокой. Свежее ожидается в западных областях, где будут идти дожди, – на уровне +24... +26, теплее на Закарпатье и Буковине – до +27... +29.

На севере и в центральных регионах столбики термометров установятся на +27... +31, на юге и востоке жарче – до +29... +34.

В столице и Киевской области воздух прогреется до +29... +31, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в августе жара в Украине пойдет на спад, ожидаются несколько дождевых периодов. Тогда как осенью они прогнозируют два бабьи лета и холодной ноябрь, когда может выпасть первый снег.