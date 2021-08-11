Часть Украины накроют мощные ливни, град и шквалы: прогноз погоды на среду

Погода в Украине в среду, 11 августа, ожидается дождливой. В некоторых областях возможны ливни с грозами и град. Однако несколько регионов порадует солнце и тепло до +33 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сухо будет только в центральной части страны, в Киеве и Чернигове. Там дождя не будет, а воздух днем прогреется до +26 +29 градусов, ночью +15 +18.

В южных областях Украины прогнозируют дождь с грозой. Однако непогода обойдет стороной Николаевскую и Одесскую области. На Херсонщине и в Крыму ожидается гроза. Температура воздуха +28 +30 днем, ночью +18 +21 градусов.

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На востоке страны – дожди. Столбики термометров покажут максимум +31 +33 градусов днем, ночью посвежеет до +19 +22.

В западных областях тоже прогнозируют осадки. Однако сухо будет в Житомире, Хмельницком и Виннице. Температура воздуха днем +24 +28 градусов, ночью похолодает до +13 +16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода зимой 2021-2022 в Украине начнется ледяными дождями в декабре. Но уже после Нового года, в февраля, ожидаются сильные морозы.