Бюджетный комитет одобрил 800 млн грн на 'Большую стройку' спортивных магнитов

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил решение о выделении 800 млн грн на проект "25 спортивных магнитов", который является частью большой инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом в своей колонке на "УП. Жизнь" сообщила народный депутат Украины Анна Пуртова.

"Кабинет Министров 31 мая утвердил распределение государственной субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. Речь идет о сумме в 800 млн грн: из них 500 млн грн было предусмотрено в госбюджете-2021 и еще 300 млн удалось выделить путем перераспределения расходов. Мы в Бюджетном комитете ВР уже дали добро – и вскоре выделение средств должен одобрить парламент", – отметила она.

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Средства пойдут на восстановление и строительство спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен, спортивных и др.

"Они смогут принимать всеукраинские и международные соревнования, там будут проводить учебно-тренировочные сборы для национальных сборных по не менее чем пяти олимпийским видам спорта", – рассказала Пуртова.

Она отметила, что Украина имеет олимпийских чемпионов, победителей соревнований европейского и мирового уровня. Однако, на протяжении многих лет спортивные достижения в нашей стране рождаются вопреки действиям государства, а не при его содействии. В том числе из-за отсутствия современной инфраструктуры.

"Чтобы Евро-2012, в том числе, стало не последнем большим спортивным событием в Украине, по инициативе президента Владимира Зеленского была запущена программа "25 спортивных магнитов" в рамках "Большой стройки", – подчеркнула депутат.

Планируется, что 800 млн гривен пойдет на финансирование 11 спортивных объектов в течение 2021-2023 годов, из них 5 завершат уже в этом году.

В частности, в Мариуполе реконструируют бассейн "Нептун", в Мелитополе построят оздоровительный центр с ледовой ареной, в Умани создадут многофункциональный спортивный комплекс, в Полтаве построят спортивно-зрелищный комплекс, в Кропивницком проведут реконструкцию областной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

А в течение следующих двух лет будут построены и реконструированы спортивный комплекс "Металлург" в Кривом Роге, универсальный спортивный зал в Киеве, спортивно-оздоровительный комплекс в Тростянце, многофункциональный дворец спорта в Тернополе, Центр олимпийских видов спорта в Каховке и дворец спорта в Хмельницком.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы президента на 2021 год – продолжение развития социальной инфраструктуры: школы – 95, садики – 70, стадионы – 80, бассейны – 29, приемные отделения в больницах – 177 объектов.