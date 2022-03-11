Бывший проректор Харьковского университета внутренних дел Московец погиб под обстрелом оккупантов

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Бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник Валерий Иванович Московец погиб под обстрелом оккупантов. ЧП произошло в пятницу, 11 марта.

Также погибла его 21-летняя внучка Анастасия. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, выстрел российского оккупанта попал в жилой дом в Дергачах.

"Были знакомы лично, некоторое время работали под его руководством. Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, образцового семьянина, отца и дедушку. Вечная память и искренние соболезнования родным", – добавил Синегубов.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате вражеского авиаудара погибла депутат Балаклейского горсовета Марина Осипенко. Атака российских оккупантов произошла в селе Милова вечером в четверг, 10 марта.

Напомним, чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове после обстрела российских войск. 22-летний атлет защищал родной город в составе территориальной обороны и в момент авиаудара находился в местной школе №14.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 марта, ушел из жизни украинский актер и телеведущий Паша Ли. Парень погиб во время бомбежки российскими орками Ирпеня. После начавшейся РФ войны против Украины артист добровольно пополнил ряды ВСУ.

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