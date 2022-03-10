Бывший астронавт NASA вернул Медведеву медаль из-за войны в Украине

Бывший астронавт NASA и капитан ВМС США в отставке Скотт Келли сообщил, что вернет России медаль "За заслуги в освоении космоса", которую ему вручал Дмитрий Медведев. Причиной поступка американца стала война, которую Россия начала против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 9 марта на русском языке. Он призвал Медведева отдать медаль матери, чей сын "погиб в этой несправедливой войне".

"Пожалуйста, отдайте его российской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи", – сказано в сообщении.

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На своей странице в сети космонавт активно поддерживает украинское государство в борьбе против российских оккупантов и показывает своим 5 миллионам подписчиков, какие зверства в Украине делают путинские "освободители".

Отметим, что Скотт Келли четыре раза летал в космос, два из них – на российских кораблях "Союз". Он был командиром российско-американского экипажа на МКС и провел на борту почти год, 340 дней совместно с космонавтом из РФ Михаилом Корниенко.

Ранее Келли посмеялся над главой Российского космического агентства Дмитрием Рогозиным. Он посоветовал россиянину поискать себе более подходящую работу – в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, который накануне вторжения России в Украину прибыл в Киев, призвал граждан США выходить на протесты в поддержку государства.

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