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Был поражен агрессией России: аргентинец предоставил свой самолет для спасения убегающих от войны украинцев. Видео

Ольга Липич
Общество
2 минуты
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Был поражен агрессией России: аргентинец предоставил свой самолет для спасения убегающих от войны украинцев. Видео

Основатель компании "Солидер", аргентинец Энрике Пинейро рассказал, как организовывал гуманитарные рейсы для того, чтобы вывезти заграницу граждан Украины в начале полномасштабного вторжения России. Он предложил свой самолет для спасения украинцев.

Видео дня

С его помощью в безопасные государства выехали около 3 тысяч человек. Историей он поделился в эфире ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, борта вылетали из Варшавы, а дальше направлялись в разные страны – Италию, Испанию, Канаду и другие. Энрике отметил, что эти рейсы выполнял сам.

Он рассказал, что решил помогать украинскому народу, поскольку был поражен масштабами российской агрессии.

Был поражен агрессией России: аргентинец предоставил свой самолет для спасения убегающих от войны украинцев. Видео

"Я не могу понять, почему столько боли нужно причинять гражданским людям. Я всегда был поражен войной, меня поразило то, что такая война вообще началась и что люди должны испытывать такие невероятные страдания. Столько беженцев... я понимал, что им нужно помочь. Тогда в феврале в Варшаве было очень холодно, люди, конечно, жили не под открытым небом, но были палатки у вокзала, там было холодно", – отметил мужчина.

Аргентинец отметил, что больше всего его поражали люди, выехавшие из Мариуполя, который российские военные стирали с лица земли вместе с его населением.

Был поражен агрессией России: аргентинец предоставил свой самолет для спасения убегающих от войны украинцев. Видео

"Люди прибывали из Мариуполя, их состояние и вид было ужасно видеть и тяжело воспринимать. В Барселоне я увидел мальчика, мама его обнимала, он плакал. Они уже сходили с трапа, я к ним подошел и мама начала плакать еще больше, чем ребенок. Был еще один маленький мальчик, он смотрел на нее снизу и не понимал, что случилось, почему такой плач… И это был для них не конец проблем… Проблемы тогда только начались – жить на новом месте, учиться новому труду, языку. Много женщин оставили мужчин, сыновей, братьев в опасности", – добавил он.

Сейчас Пиньейро прибыл в Киев по приглашению Офиса президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские беженцы в Польше, которые уже нашли работу, намерены возвращаться домой. Лишь 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в чужой стране.

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