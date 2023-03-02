Был поражен агрессией России: аргентинец предоставил свой самолет для спасения убегающих от войны украинцев. Видео

Основатель компании "Солидер", аргентинец Энрике Пинейро рассказал, как организовывал гуманитарные рейсы для того, чтобы вывезти заграницу граждан Украины в начале полномасштабного вторжения России. Он предложил свой самолет для спасения украинцев.

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С его помощью в безопасные государства выехали около 3 тысяч человек. Историей он поделился в эфире ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, борта вылетали из Варшавы, а дальше направлялись в разные страны – Италию, Испанию, Канаду и другие. Энрике отметил, что эти рейсы выполнял сам.

Он рассказал, что решил помогать украинскому народу, поскольку был поражен масштабами российской агрессии.

"Я не могу понять, почему столько боли нужно причинять гражданским людям. Я всегда был поражен войной, меня поразило то, что такая война вообще началась и что люди должны испытывать такие невероятные страдания. Столько беженцев... я понимал, что им нужно помочь. Тогда в феврале в Варшаве было очень холодно, люди, конечно, жили не под открытым небом, но были палатки у вокзала, там было холодно", – отметил мужчина.

Аргентинец отметил, что больше всего его поражали люди, выехавшие из Мариуполя, который российские военные стирали с лица земли вместе с его населением.

"Люди прибывали из Мариуполя, их состояние и вид было ужасно видеть и тяжело воспринимать. В Барселоне я увидел мальчика, мама его обнимала, он плакал. Они уже сходили с трапа, я к ним подошел и мама начала плакать еще больше, чем ребенок. Был еще один маленький мальчик, он смотрел на нее снизу и не понимал, что случилось, почему такой плач… И это был для них не конец проблем… Проблемы тогда только начались – жить на новом месте, учиться новому труду, языку. Много женщин оставили мужчин, сыновей, братьев в опасности", – добавил он.

Сейчас Пиньейро прибыл в Киев по приглашению Офиса президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские беженцы в Польше, которые уже нашли работу, намерены возвращаться домой. Лишь 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в чужой стране.

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