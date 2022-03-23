Был единственным сыном у родителей: в бою с оккупантами погиб 32-летний защитник Украины

В войне против российских оккупантов погиб 32-летний защитник Украины Николай Оприск. Он был родом из села Вербиж Львовской области.

Николай был единственным сыном у родителей. Об этом в Facebook-сообществе "Николаевская ОТГ на Львовщине" сообщила Галина Кончаковская.

По ее словам, Николай Оприск с 2014 года мужественно оборонял Украину в антитеррористической операции на Донбассе. А с началом полномасштабного вторжения РФ в нашу страну он по зову сердца снова отправился защищать Родину.

"В войне, на востоке страны погиб наш мужественный патриот, наш земляк – 32-летний Николай Оприск, родом из Вербижа. Красавец, добрый и искренний – таким все знали Николая, единственного сына у родителей. С 2014 года Николай мужественно оборонял нашу страну в АТО. С началом войны Николай по зову сердца снова отправился защищать Украину", – cообщили в группе.

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Ранее сообщалось, что в селе Сербичаны, что в Черновицкой области, простились с украинской военной Верой Анатий. Она погибла от удара вражеской ракеты в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля.

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