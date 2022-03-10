Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую "стоит давать Героя Украины". Фото
ВСУ провели на Черниговщине блестящую операцию - и разнесли огромную колонну топливозаправщиков, ехавших на выручку оккупантам, у которых закончилось топливо.
О подробностях и результатах боя рассказал Юрий Бутусов.
По данным журналиста, колонну снабжения ВСУ разгромили в Черниговской области еще 7 марта, но об этом стало известно только сейчас.
"За эту операцию стоит давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ. Колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом - 4 БТР-80 и транспортно-заряжающая машина зенитно-ракетного комплекса Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, точный район боя укажем чуть позже. Но есть подтверждающее видео", - сообщил Бутусов.
Он подчеркнул: оккупационные войска испытывают огромные трудности с топливом для своей техники. Украинские воины не дают прорваться топливозаправщикам, как и в этом случае. И оккупанты лишены возможности наступать. Так что эта операция ВСУ имеет огромное значение - и без преувеличения спасла жизни многих украинцев.
"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла тяжелый урон наступательным операциям российских войск. Придет время, и мы напишем об этом подробней, пообщаемся с участниками этого боя. Мы будем разыскивать участников боя и документировать", - пообещал Бутусов.
В комментариях к посту он уточнил: заправщики были заправлены топливом по полной.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Черниговщине украинские артиллеристы взорвали 56 цистерн с топливом для оккупантов. Это случилось еще 27 февраля. Вследствие операции противник понес огромные потери.