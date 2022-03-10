Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую "стоит давать Героя Украины". Фото

Лилия Рагуцкая
Общество
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Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую 'стоит давать Героя Украины'. Фото
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ВСУ провели на Черниговщине блестящую операцию - и разнесли огромную колонну топливозаправщиков, ехавших на выручку оккупантам, у которых закончилось топливо.

О подробностях и результатах боя рассказал Юрий Бутусов.

По данным журналиста, колонну снабжения ВСУ разгромили в Черниговской области еще 7 марта, но об этом стало известно только сейчас.

"За эту операцию стоит давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ. Колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом - 4 БТР-80 и транспортно-заряжающая машина зенитно-ракетного комплекса Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, точный район боя укажем чуть позже. Но есть подтверждающее видео", - сообщил Бутусов.

Видео дня
Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую ''стоит давать Героя Украины''. Фото
ЗРК Оса-АКМ ВС РФ
Уничтоженная колонна топливозаправщиков ВС РФ
Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую ''стоит давать Героя Украины''. Фото
Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую ''стоит давать Героя Украины''. Фото
Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую ''стоит давать Героя Украины''. Фото
БТР-80 ВС РФ
Бутусов показал блестящую операцию ВСУ, за которую ''стоит давать Героя Украины''. Фото

Он подчеркнул: оккупационные войска испытывают огромные трудности с топливом для своей техники. Украинские воины не дают прорваться топливозаправщикам, как и в этом случае. И оккупанты лишены возможности наступать. Так что эта операция ВСУ имеет огромное значение - и без преувеличения спасла жизни многих украинцев.

"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла тяжелый урон наступательным операциям российских войск. Придет время, и мы напишем об этом подробней, пообщаемся с участниками этого боя. Мы будем разыскивать участников боя и документировать", - пообещал Бутусов.

В комментариях к посту он уточнил: заправщики были заправлены топливом по полной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Черниговщине украинские артиллеристы взорвали 56 цистерн с топливом для оккупантов. Это случилось еще 27 февраля. Вследствие операции противник понес огромные потери.

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