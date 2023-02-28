"Будут возникать постоянно": Дана Яровая назвала главные вопросы к власти после трагедий в Буче, Ирпене, Мариуполе

Украинцы не были предупреждены о вторжении россиян, часть не успела эвакуироваться и погибла. Власть располагала информацией заранее, но не озвучивала.

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Об этом в эфире Эспрессо рассказала волонтер Дана Яровая.

“То, что произошло в Киевской области, Мариуполе – ужасы, но кто-то должен за это отвечать. Жизнь людей, которые не смогли эвакуироваться и погибли только потому, что не было информации о наступлении. Сейчас у нас война, но эти вопросы нуждаются в ответе", – отметила Дана Яровая.

Также волонтер добавила, что эпизод 2014 года отличается от широкомасштабной войны тем, что сегодня больше всего страдает гражданское население. Власти должны быть готовы отвечать на вопросы об ужасах в городах, которые не успели покинуть украинцы из-за нехватки информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди россиян провели опрос о том, чувствуют ли они ответственность за войну против Украины. Примечательно, что многие россияне пытались найти разные оправдания, заявляя, что считают себя "пешками", а ответственность за все должны нести политики.

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