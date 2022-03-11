Будто из катапульт стреляют: боец ВСУ Валерий Маркус потроллил оккупантов. Видео

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Валерий Маркус потроллил российских оккупантов. Он обратил внимание, что выпущенные ими снаряды не взрываются.

Соответствующее видео боец выложил 11 марта на своем YouTube-канале, назвав его "Русня стреляет по ВСУ из катапульт". Маркус отметил, что несколько последних снарядов противника просто упали на землю будто камни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Я не знаю, что там те "макакосы" делают со своими боеприпасами, но уже третий 152-мм прилетает и падает камнем на землю. Будто из рогатки стреляют", – сказал военный.

На видео действительно слышно звук выстрела вдалеке, а спустя несколько секунд слышно другой глухой звук – будто камень упал на землю.

"Как кусок дер*ма упал", – комментирует со смехом Маркус.

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