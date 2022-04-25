Люди. Схаменіться. Що ви робите.

Повитирайте, ради Великодня святого, ваші драматичні пости про "німецьких інтелектуалів і лідерів думок", не ширте заразу. Не беріть участи в класичній ІПСО, мета якої якраз і є - нас деморалізувати.

Поясню за аналогією. Уявіть собі, що яка-небудь ОПЗЖшна "Зоря Полтавщини" (умовна) друкує листа за підписами, е-е, Наталі Вітренко, Лариси Скорик, Анатолія Ульянова (не знаєте вже, хто це? ну й не треба) і ще кількох невідомих вам ім’яреків – із вимогою до укр. уряду негайно розпустити армію і ввійти до складу Росії. А назавтра "Нью-Йорк Таймс" виходить із заголовком: "Українські інтелектуали закликали український уряд до капітуляції". Уявили? Так ось, приблизно так стоїть справа з "листом німецьких інтелектуалів": ті, прости Господи, 18 підписантів, чиїх імен пересічний німець уже не згадає, – це все "старі ліваки", читай - пенсіонери ще "штазівської" аґентури (не здивуюсь, якщо одним куратором нашвидку й обдзвонені), ну й Berliner Zeitung, в якій того листа надруковано, теж східнонімецька, "НДРівська" ще, - досі "работают, чтоб товаріщ Путін спасібо сказал"!))

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Авжеж, Німеччина – дуууже складна країна, з колосальними історичними травмами і назріваючою політ. кризою, у висліді якої має шанс от-от вийти на яв співучасть меркелівського керівництва у воєнних злочинах РФ, а то й новітній "пакт Молотова-Ріббентропа", про який ходили поголоски ще з поч. 2000-х (трохи на цю тему я писала в "І знов я влізаю в танк", почитайте, будь ласка, хоч передмову, епізод з Берліна-2007, бо вибух у коментах під постом про Штайнмайєра засвідчив таку кричущу непоінформованість, якої в 2022 р. в українців уже не повинно бути!), - і дивно було б, якби ті ломки, які Німеччина нині переживає, Чекістан не пробував використати всіма силами! Тільки от сил, видать, уже небагато, раз, крім жменьки вийшлих в тираж пенсів, нікого більше не нашкребли…

Якби укр. ЗМІ "просто" хотіли проінформувати нас про ту публікацію, заголовки мали б бути приблизно такі: "В НІМЕЧЧИНІ ДАВНІ ДРУЗІ КРЕМЛЯ ЗАКЛИКАЛИ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ". Що, відчули різницю? А в настрої своєму, з яким сприймається ця новина? Так отож…

А раз німецьких "наталь-вітренко" нам безсоромно згодовують за "інтелектуалів" та "лідерів думок", - значить, чекістський куратор дзвонив не тільки німцям. І ті укр. портали, з яких ви довірливо списали й пішли в розпачі й обуренні ("Німеччина все!") розганяти цей "Великодній вкид", - такі самі чекістські курви, тільки молоді й здорові. "Наводчиками вогню" спрацювали: "поставлєна задача" - розпалювати вашу зневіру в нашій міжнародній підтримці. І досить успішно, як можу судити з своєї стрічки, цю задачу виконано.

В ТАКУ війну Росія вміє куди краще, ніж в чесну. Власне, тільки в таку і вміє, тим і держиться.

Будьмо уважні (с).