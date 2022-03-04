"Будьте бдительны!" В Минобороны заявили, что не призывали сообщать о вражеской технике в бот в Viber
Украинцев предупредили, что в интернете была создана фейковая страница Министерства обороны. Также граждан не призывали сообщать о вражеской технике в бот в Viber.
Стоит отметить, что настоящая страница Минобороны Украины верифицирована. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Стоит отметить, что пост от якобы Минобороны с призывом сообщать о вражеской технике стоит на рекламе в Facebook. В то же время Маляр подчеркнула, что ведомство не покупает рекламу в соцсетях.
"Министерство обороны такую рекламу не распространяло. Это не наша страница, наша – верифицированная. Мы не покупаем себе рекламу вообще! Будьте внимательны", – предупредила Маляр.
Настоящая страница Министерства обороны Украины в Facebook находится по этой ссылке.
Ранее украинцев предупредили о возможной подготовке Россией масштабной информационно-психологической операции. Предварительно, сперва в стране могут начаться перебои со связью, а далее – запущены лживые фейки о "капитуляции".
К слову, еще с 27 февраля ряд сомнительных пророссийских СМИ начали публиковать фейки о создании "Федеративной республики Украина". Провокационная новость взята якобы из заявления "новых глав" украинских областей, которые на самом деле продолжают оставаться под контролем Киева и мужественно оборонять каждую пядь земли.
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