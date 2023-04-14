Будет потепление: синоптикиня рассказала, какой погоды ждать на Пасху и будут ли дожди

В предпасхальную субботу погода удивит украинцев своей непостоянством и контрастностью. Так, в некоторых областях будет солнечно и достаточно тепло, в то время как в других — холод и дожди.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в эту субботу, 15 апреля, холоднее всего будет на севере Украины.

Диденко рассказала, что 15 апреля на территории Украины погода будет достаточно контрастной. Так, на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине ночью ожидается только +2…+4 градуса тепла, в то время как в Крыму днем ожидается настоящее лето – до +22 градусов тепла.

Самая теплая погода в эту субботу ожидается на юге Украины и Прикарпатье. Там столбики термометра будут достигать +15…+20 градусов.

В это время на Севере Украины, в частности, на северо-востоке, Волыни и Ровенщине будет довольно прохладно — в течение дня ожидается только +4…+8 градусов тепла.

В других областях температура будет умеренной – +10…+13 градусов тепла.

На западе Украины, а также на Житомирщине и Виннитчине синоптики прогнозирует дожди. А на Харьковщине, Луганщине и Полтавщине в эту субботу вообще ожидается дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Синоптик также отметила, что завтра погода будет достаточно ветреной. Кое-где порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых значений – 15-20 метров в секунду.

Довольно ветрено и холодно 15 апреля будет в Киеве. Там температура прогреется только до +6…+8 градусов. В этот день дождь в столице маловероятный.

Синоптик утверждает, что на праздник, 16 апреля, в Украине потеплеет. Так, днем на западе и юге ожидается +14…+18 градусов, в Закарпатье и юге – 20 градусов тепла. В северных областях 16 апреля возможны кратковременные дожди. В большинстве областей на Пасху погода будет теплой и сухой.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали о погоде перед выходными. Так, по прогнозу синоптиков, в центральных областях, а также на юге столбики термометров днем поднимутся до +16...+18 градусов.