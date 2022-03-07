'Будем отстреливать за каждого ребенка, женщину и старика!' Украинки обратились с мощным посылом к оккупантам. Видео

Украинки записали обращение к российским оккупантам. Они пообещали уничтожать их на каждом сантиметре украинской земли.

Женщины напомнили, что враг убивает гражданских, в том числе детей. Украинки заверили, что отомстят (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы – женщины Украины, мы благословили своих мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место – генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. Мы будем уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли, в каждом нашем городе, в каждом селе, в каждом лесу и на поле. За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом, улицу и даже сарай. Мы будем вас отстреливать как бешенных собак", – сказано в обращении.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!