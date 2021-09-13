Бренд Jaffa представил полезные перекусы: в чем их особенности

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Бренд Jaffa представил полезные перекусы: в чем их особенности

Бренд Jaffa, флагманский бренд компании "Витмарк-Украина", в 2021 году расширил линейку полезных перекусов, представив рынку смузи Jaffa Protein Boost и смузи Jaffa Super Food. Они созданы для активных людей, которые ведут здоровый образ жизни, следят за своим питанием и здоровьем, поэтому компания намерена с помощью новинок "завоевать рынок".

В чем особенность и польза этих продуктов, рассказал менеджер бренда Jaffa Максим Протопопов, сообщили в Facebook Vitmark-Ukraine. Отмечается, что, кроме соков, нектаров и напитков, обогащенных витаминами, растительными экстрактами и питательными нутриентами, компания производит фруктово-ягодные смузи для детей и взрослых. Их удобно брать на тренировку, пробежку, на работу, на пляж и просто на прогулку. Новинки подойдут тем, кто разбирается в здоровом питании.

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Новинки компании Jaffa Protein Boost и Jaffa Super Food специально разрабатывались с мыслью о людях, которые поддерживают физическую форму, следят за своим рационом, и кому просто необходимо пополнить запас энергии в различных жизненных ситуациях.

Jaffa Protein Boost и Jaffa Super Food разработаны специально для активных людей

Смузи Jaffa Super Food состоит из натуральных перетертых фруктов: банана, яблока, апельсина и экстракта имбиря. Новинка содержит семена чиа, которые сами по себе являются источником кальция, омега-3, клетчатки, калия и магния, а в комбинации с другими ингредиентами помогут активному человеку в течение дня оставаться бодрым и энергичным, быстро и надолго утолить голод, и не только выглядеть, но и чувствовать себя хорошо.

Смузи Jaffa Super Food состоит из натуральных перетертых фруктов и помогут активному человеку в течение дня оставаться бодрым

Смузи Jaffa Protein Boost – это бананово-яблочно-ананасовый микс из натуральных фруктов с добавлением кокосового крема и творога. "Изюминкой" этой новинки является изолят сывороточного протеина, который ценится в современном мире фитнеса и бодибилдинга из-за его полезных качеств. Этот ингредиент способен за короткое время усваиваться организмом, помогая тем самым быстро восстанавливать мышцы после тренировки. Каждый пауч смузи Jaffa Protein Boost содержит 5 г протеина!

Смузи Jaffa Protein Boost помогает быстро восстанавливать мышцы после тренировки

Стоит отметить, что компания Jaffa является одним из спонсоров Беговой Лиги Украинских Мейджоров от Run Ukraine, поскольку продукция наиболее соответствует целям забегов под открытым небом и полумарафонов: привлечь внимание украинцев к здоровому образу жизни и пропагандировать любовь к спорту.

13 июня в Одессе, и 27 июня во Львове, на первых этапах забегов, участники смогли одними из первых в Украине попробовать новинки. Компания с нетерпением ждет сентябрьского полумарафона и октябрьского марафона в Киеве, а также – завершающего забега серии в г. Днепр, и, конечно же, уже приготовила вкусные и полезные Jaffa Protein Boost и смузи Jaffa Super Food для их участников.

Бренд Jaffa представил полезные перекусы: в чем их особенности
Бренд Jaffa представил полезные перекусы: в чем их особенности
Бренд Jaffa представил полезные перекусы: в чем их особенности
Бренд Jaffa представил полезные перекусы: в чем их особенности
Украина