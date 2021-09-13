Бренд Jaffa представил полезные перекусы: в чем их особенности

Бренд Jaffa, флагманский бренд компании "Витмарк-Украина", в 2021 году расширил линейку полезных перекусов, представив рынку смузи Jaffa Protein Boost и смузи Jaffa Super Food. Они созданы для активных людей, которые ведут здоровый образ жизни, следят за своим питанием и здоровьем, поэтому компания намерена с помощью новинок "завоевать рынок".

В чем особенность и польза этих продуктов, рассказал менеджер бренда Jaffa Максим Протопопов, сообщили в Facebook Vitmark-Ukraine. Отмечается, что, кроме соков, нектаров и напитков, обогащенных витаминами, растительными экстрактами и питательными нутриентами, компания производит фруктово-ягодные смузи для детей и взрослых. Их удобно брать на тренировку, пробежку, на работу, на пляж и просто на прогулку. Новинки подойдут тем, кто разбирается в здоровом питании.

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Новинки компании Jaffa Protein Boost и Jaffa Super Food специально разрабатывались с мыслью о людях, которые поддерживают физическую форму, следят за своим рационом, и кому просто необходимо пополнить запас энергии в различных жизненных ситуациях.

Смузи Jaffa Super Food состоит из натуральных перетертых фруктов: банана, яблока, апельсина и экстракта имбиря. Новинка содержит семена чиа, которые сами по себе являются источником кальция, омега-3, клетчатки, калия и магния, а в комбинации с другими ингредиентами помогут активному человеку в течение дня оставаться бодрым и энергичным, быстро и надолго утолить голод, и не только выглядеть, но и чувствовать себя хорошо.

Смузи Jaffa Protein Boost – это бананово-яблочно-ананасовый микс из натуральных фруктов с добавлением кокосового крема и творога. "Изюминкой" этой новинки является изолят сывороточного протеина, который ценится в современном мире фитнеса и бодибилдинга из-за его полезных качеств. Этот ингредиент способен за короткое время усваиваться организмом, помогая тем самым быстро восстанавливать мышцы после тренировки. Каждый пауч смузи Jaffa Protein Boost содержит 5 г протеина!

Стоит отметить, что компания Jaffa является одним из спонсоров Беговой Лиги Украинских Мейджоров от Run Ukraine, поскольку продукция наиболее соответствует целям забегов под открытым небом и полумарафонов: привлечь внимание украинцев к здоровому образу жизни и пропагандировать любовь к спорту.

13 июня в Одессе, и 27 июня во Львове, на первых этапах забегов, участники смогли одними из первых в Украине попробовать новинки. Компания с нетерпением ждет сентябрьского полумарафона и октябрьского марафона в Киеве, а также – завершающего забега серии в г. Днепр, и, конечно же, уже приготовила вкусные и полезные Jaffa Protein Boost и смузи Jaffa Super Food для их участников.