Братья Кличко призвали украинцев вступать в территориальную оборону

Киевский мэр Виталий Кличко и его брат Владимир призвали жителей общины вступать в батальон территориальной обороны.

Об этом мэр столицы написал в Facebook.

"Вступайте в территориальную оборону! Защитим Украину вместе", - отметил Кличко.

Также мэр опубликовал видео по учениям Территориальной обороны города Киева.

Участие в учениях одновременно приняли 9 батальонов. Киевляне тренировались, приносили присягу, принимали в свои ряды новичков.

Однодневные учения во время сборов проходили на десяти площадках, где участники изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, отрабатывали индивидуальные боевые навыки, тактику и помощь в условиях ведения боя. А также обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами.

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Кроме постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, собрание посетило около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин.