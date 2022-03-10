Братья Кличко привлекли в Германии средств и помощи более чем на 100 миллионов евро

Более 100 миллионов евро и гуманитарная помощь от немецкого бизнеса и немецких граждан привлекли братья Кличко для поддержки Украины, ее защитников и Киева. Денежные средства и тонны гуманитарной помощи собрали, в частности, благодаря эфирам на немецком телевидении.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал видеообращение Владимира Кличко, в котором тот поблагодарил немцев за помощь.

“Мы с братом искренне благодарны каждому, кто сегодня поддерживает нашу страну, наших защитников, украинский народ! И мы продолжаем привлекать помощь, где можем и как можем", – подчеркнул мэр Киева.

А бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе брат мэра столицы Владимир Кличко в видеообращении подчеркнул, что любая помощь сегодня очень важна для Украины и призвал всех, кто поддерживает украинцев в их борьбе за свою землю, и в дальнейшем оказывать помощь, которую могут.

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"Хочу поблагодарить наших немецких друзей! Мы с братом обратились к немецкому бизнесу, к обычным гражданам с просьбой помочь Украине и украинцам, которые сегодня героически отражают нападение России. Через несколько дней, благодаря эфирам немецкого телевидения, специальным программам и призывам на нем, уже удалось собрать более 100 миллионов евро. А также привлечь гуманитарную помощь: медикаменты, товары первой необходимости, которые уже в Киеве! Это очень важная помощь! Спасибо, друзья! Не останавливайтесь, продолжайте помогать!", – подчеркнул в своем обращении Владимир Кличко.