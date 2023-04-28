Боятся диверсантов: оккупанты увеличивают количество патрулей на юге Украины – ЦНС

На временно оккупированных территориях юга российские оккупанты увеличили количество патрулей. С помощью них захватчики хотят отыскать "диверсантов".

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что оккупанты находятся в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты ожидают вероятного "контрнаступления" в регионе и потому усилили патрулирование для выявления членов украинского подполья", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местных жителей проверяют выборочно, в частности, могут проверять телефоны или наличие российского паспорта.

Однако все эти меры со стороны оккупантов напрасны, особенно на фоне того, когда большинство населения воспринимает их как врагов.

"Поэтому в последние дни в регионе произошло несколько успешных поражений военных объектов ВС РФ, а партизаны продолжают ликвидировать врагов", – добавили в ЦНС.

Напомним, партизаны по военному движению украинцев и крымских татар "Атеш" объявили о начале операции "Украинская ночь". Она, заверили члены украинского подполья, стартовала на оккупированной части Херсонской области, где в ночь на 27 апреля были ликвидированы два российских оккупантов из ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад партизаны в очередной раз передали "пламенный привет" врагу в оккупированном Мелитополе. Громкая "бавовна" сопровождалась потерями среди оккупантов.

Партизанская организация "Атеш" начала действовать во временно оккупированном Мелитополе в начале марта. Объединение официально заявило об этом и сообщило, что "задания поставлены и готовятся к осуществлению". Патриоты отметили, что они интегрировались в большинство силовых ведомств захватчиков, включая ВС РФ и Росгвардию". С тех пор в оккупированном Мелитополе "бавовна" частый гость.

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