У меня иногда ощущение, что я хожу по стеклу. Босиком. С 2014-го. Так остро режут чьи-то слова, призывы и неразборчивость...

Как можно в разгар войны ехать на Красную площадь, радостно селфиться, и при этом на вежливом украинском языке рекламировать свой бизнес в Украине? "Купуйте українське"... Одной ногой у Кремля, а другой, допустим, в Киеве. Режет, правда.

Как можно уставать от войны, в которой участия не принимал?

Как можно менять свои убеждения в зависимости от предложенных денег? Как можно поддакивать кому-то за деньги, если еще вчера ты его критиковал?

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Как можно пойти на концерт запоребрикового поющего деятеля, приехавшего в Украину? Как его, этого деятеля, сюда пропустили и как выглядит совесть того, кто закрывает на это глаза?

Как спят ночами те, кому безразлично? Вот правда, как? Кем они видят себя через 5-10-15 лет, и главное, где? Люди без корней и без якоря. Люди-перекотиполе.

Мне как-то похвастался человек, что на на его дне рождения были "большие люди". Он этим фактом гордился. Спрашиваю: и кто же эти люди? Не поверите - подтанцовка Оли Поляковой. Это же у-у-у... Это же какие люди! На "вы" и шепотом!

Это к тому, что иногда народ ценит внешние побрякушки, а не наполнение. Что подтанцовки, что поляковы, что анилораки и прочие верыбрежневы - что это, как не пустота?

И такие вопросы порой выедают мозг. Не дают жить спокойно.

Как можно желать власти в стране, которую ты никогда не защищал, и по какому праву ты ее, эту власть, желаешь?

Как можно так врать? Как можно тянуть будущее - в прошлое, где только и хорошего было, что твоя молодость?

Как можно жить и не замечать важного? И как так получилось, что для некоторых важное - это пыль? Это сплетни, глупые шоу, место у кормушки или популярность?

Услышу что-то такое, увижу, замечу - и режет. Как стеклом. В то время, как больше не умею смотреть российское, покупать российское, читать российское, вспоминать "общее прошлое". А русский язык – как сигарета, ненавидимая и навязчивая, которую не каждый день получается выбросить вон, но ты пытаешься снова и снова, потому что режет.

А потом думаю - а хрен с вами. Ваши проблемы. Вам же не больно, вы вступаете в эту жижу и не замечаете, что тонете. В любом случае мы все однажды проживем свои жизни. Иногда не так важно - как. Важнее - кем.

***

Извините, осенняя хандра и меня порой достает.

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