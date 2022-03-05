Бомбили мирное население: ГУР обнародовало список личного состава бригады белорусской авиации

Ольга Липич
Общество
4 минуты
25
Бомбили мирное население: ГУР обнародовало список личного состава бригады белорусской авиации
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинская разведка опубликовала имена белорусских военные, которые причастны к атаке страны-агрессора России на украинское государство. В частности они причастны к нанесению авиаударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Речь идет про личный состав бригады армейской авиации, осуществляющей боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь "Лида" для авиаударов по мирным украинским городам. Список был обнародован на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 4 марта.

В ГУР отметили, что уже работают над поиском пособников российских оккупантов. "Мы уже работаем над вашим поиском! И вы полностью ответите за каждую слезинку нашего народа!" – говорится в сообщении.

Видео дня

Полный список:

  • Полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;

  • Подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;

  • Подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;

  • Майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;

  • Майор Кутиков И.П., командир звена;

  • Майор Корнев В.В., командир звена;

  • Майор Михендеев А.А., командир звена;

  • Майор Исмагилов В.В., командир звена;

  • Майор Шевяков А.В., командир звена;

  • Майор Разуваев С.А., командир звена;

  • Майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;

  • Майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик;

  • Лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;

  • Старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;

  • Лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;

  • Старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;

  • Старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;

  • Старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;

  • Капитан Аминов Г.Р., старший летчик;

  • Капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;

  • Капитан Гречаний М.А., старший летчик;

  • Капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;

  • Майор Кучеров Ю.А., старший летчик;

  • Майор Фатеев А.С., старший летчик;

  • Майор Котляр П.А., старший летчик;

  • Капитан Таран С.Н., командир вертолета;

  • Капитан Глухин П.С., командир вертолета;

  • Капитан Комаров Б.А., командир вертолета;

  • Капитан Царицин Б.А., командир вертолета;

  • Капитан Баришев А.А., командир вертолета;

  • Капитан Андреев П.А., командир вертолета;

  • Майор Юфриков А.В., командир вертолета;

  • Капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;

  • Капитан Запольнов И.С., командир вертолета;

  • Майор Арутюнян М.С., командир вертолета;

  • Майор Игошин А.В., командир вертолета;

  • Капитан Кленов П.А., командир вертолета;

  • Старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;

  • Старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;

  • Лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;

  • Майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;

  • Майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;

  • Капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;

  • Капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;

  • Старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;

  • Капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;

  • Лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;

  • Подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи;

  • майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;

  • майор Жиляев Д. Н., командир звена;

  • капитан Хажиев Д. Р., командир вертолета;

  • майор Лазарев А. Ю., старший летчик;

  • капитан Бараев В. С., командир вертолета;

  • капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;

  • капитан Власов А. А., командир вертолета;

  • старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;

  • майор Захаров А. В., командир вертолета;

  • майор Грович Р. В., командир звена;

  • капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;

  • майор Писарев М. М., старший летчик;

  • старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;

  • майор Зайцев А. С., командир звена;

  • капитан Бутенко О. И., командир вертолета;

  • капитан Попов Н. А., старший летчик;

  • старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;

  • майор Маврин Д. Н., командир звена;

  • майор Макаров Д. Д., командир вертолета;

  • майор Меркулов А. И., командир вертолета;

  • старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;

  • подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;

  • капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;

  • капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;

  • майор Вотяков А. С., старший летчик;

  • лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;

  • лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;

  • лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;

  • лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;

  • лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;

  • лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;

  • лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;

  • лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;

  • лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;

  • лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;

  • майор Бугай Н. В., штурман звена;

  • лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;

  • капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;

  • старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;

  • капитан Лаптев А. В., штурман звена;

  • старший лейтенант Сидоренко И. О., штурман-оператор;

  • старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;

  • капитан Хамидуллин Р. Р., штурман-оператор;

  • майор Андреев А. А., штурман звена;

  • старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;

  • капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;

  • старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;

  • майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;

  • старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;

  • майор Кобец Р. С., штурман-оператор;

  • майор Тимошенко С. В., штурман-оператор;

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что вооруженные силы Беларуси получили приказ о пересечении границы с Украиной. В лесистой местности уже разместили 38 отдельную десантно-штурмовую бригаду, но белорусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о распространении слухов между белорусами о том, что Украина планирует бомбить Гомель и Мозырь. Вероятно, россияне готовят провокацию и сами обстреляют Беларусь, чтобы настроить белорусов против нашей страны.

УкраинаВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Министерство обороны УкраиныГлавное управление разведки