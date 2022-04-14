Большинство посылок оккупантов с награбленным в Украине пропали или не дошли - СМИ

Почтовая служба "СДЭК" в белорусском Мозыре, граничащим с Украиной, обнародовала печальную статистику в работе с доставкой посылок, полученных от российских оккупантов. 45 из 69 посылок имеют статус в электронной программе компании статусы "не вручен" или "не найден".

Об этом сообщило издание "Медиазона". О конкретных заказах операторы отказываются давать информацию, поскольку это нарушает внутренние правила компании, но в целом пояснили, что могут означать неожиданные сбои в пересылке.

Так, статус "заказ не найден" высвечивается в случае, как если бы отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Позиция "не вручен" присваивается, когда посылка была доставлена по адресу, но ее "не удалось вручить получателю, либо получатель не забрал его в течение двух недель после поступления".

Видео дня

Полное исчезновение заказов из системы в СДЭК объяснили тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его, или же отправить, но не оплатить либо вовсе забрать посылку назад.

В то же время программа службы свидетельствует о том, что 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и две ждут вручения.

Как сообщал OBOZREVATEL: