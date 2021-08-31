'Большая стройка' Зеленского возводит в Краматорске 12-этажный дом для переселенцев

В Краматорске Донецкой области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" возводят 12-этажный дом для переселенцев. В настоящее время строители уже начинают кирпичную кладку первого этажа.

Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА. Строящийся 121-квартирный дом будет бескаркасным с кирпичными несущими стенами и плоской кровлей. Он будет оснащен пассажирским и грузовым лифтами, всеми необходимыми средствами пожарной безопасности, газосигнализаторами, насосами и бойлерной.

"Каждая из 121 квартир будет полностью оснащена и сразу готова к эксплуатации. Деньги на строительство выделены из областного бюджета", – отметил глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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Всего в доме планируется разместить 11 однокомнатных, 11 трехкомнатных и 99 двухкомнатных квартир. Общая стоимость работ оценивается в размере 160 млн. гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о старте программы "Доступное жилье", по которой украинцы могут оформить ипотеку под 7% годовых вместо 21%, которые действовали на рынке до запуска этой программы.