"Большая стройка" Зеленского восстановила на Житомирщине дорогу, о которой людям даже страшно вспоминать

В Житомирской области был восстановлен участок Жеревцы-Миролюбов дороги, проходящей через населенные пункты Заречка, Николаевка и Топильня Коростенского района. До начала ремонта, который прошел по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", дорога была практически разрушена.

Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Эта дорога была просто в ужасном состоянии, а уже о последних месяцах, пока не начали делать ремонт, жителям близлежащих сел было вообще страшно вспоминать, потому что добраться из деревни на работу в центр громады стало почти невыполнимой задачей", – поделился руководитель ОГА.

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В ходе "Большой стройки" дорога была полностью восстановлена. Здесь уже заменили дорожное покрытие и нанесли разметку. Подрядчику осталось установить барьерное ограждение и дорожные знаки. На восстановительные работы из госбюджета было выделено 19 млн гривен.

Ранее уже сообщалось, что всего в 2021 году во всех регионах Украины в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 4500 км дорог государственного значения и 2000 км – местного.