"Большая стройка" Зеленского восстанавливает дороги до бальнеологических курортов на Закарпатье

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на дороге территориального значения Т-07-37 Хуст - Шаян - Вышково в Закарпатье стартовали ремонтные работы. Восстанавливается 23-километровый маршрут на юге Закарпатской области, который соединяет город Хуст и поселок Буштино, а также включает подъезд к санаторию "Шаян".

Об этом сообщает "Укравтодор".

"Ремонтируем подъезд к оздоровительному курортному комплексу "Шаян", который известен своими минеральными источниками. "Шаянская" вода, которая бьет из источников в местности Мараморош, издавна была известна своей целебной силой. 200 лет назад на базе углекислых гидрокарбонатных железистых минеральных вод появилась одна из старейших и известных купален, которая в 1952 году стала домом отдыха, а впоследствии - санаторием", - отмечается в сообщении.

Термальными водами известен и поселок Велятино. Местная вода имеет повышенное содержание йода и брома, ее добывают на глубине около одного километра, температура - 40-60 градусов. В бассейны вода уже подается охлажденной до температуры человеческого тела. Отмечается, что восстановление маршрута к этой курортной зоне Закарпатья будет способствовать развитию и экономическому росту всего региона.

Кроме того, на участке от Хуста до Буштино ремонтируется 12 мостов.

Отдельный проект - строительство в г. Вышково нового моста через реку Черная Тиса, длиной 323,2 погонных метра. Разработанный проект нового строительства готовится к экспертной оценке. Из-за неудовлетворительного состояния покрытия дороги Т-07-37, а именно большой колейности, пучин, разрушений края проезжей части, интенсивность движения достаточно низкая - это почти 3000 единиц в сутки. Однако после восстановления покрытия этот показатель повысится вдвое", - сказано в сообщении.

В рамках программы "Большая стройка" в Закарпатской области в 2021 году продолжается обновление основных маршрутов региона, планируется отремонтировать 265 километров. В частности, на таких основных магистралях как М-06 Киев - Чоп, Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, Р-21 Долина - Хуст и Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.