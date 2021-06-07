"Большая стройка" Зеленского: в Тернопольской области завершается ремонт на трассе Броды-Тернополь

В Тернопольской области в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" начали финальный этап ремонта участка трассы Р-39 Броды - Тернополь. Сейчас рабочие уже устроили верхний слой дорожного покрытия толщиной 5 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона от пгт Заложцы в с. Мшанец.

Об этом сообщает Тернопольская ОГА. Отмечается, что текущий средний ремонт отрезке, начатый 1 апреля, уже на финишной прямой.

"Следующим этапом станет устройство обочин, нанесение дорожной разметки из холодного пластика, установление новых дорожных знаков и т.д.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно на участке ремонта отфрезеровали изношенное покрытие и провели укрепления основания дороги методом холодной регенерации. После того устроили выравнивающий 10-сантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона.

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"Конструктив дорожного покрытия на ремонтируемом участке имеет общую толщину 37 см", – подчеркивает Тернопольская ОГА.

Кроме того, по просьбе жителей напротив офтальмологического санатория Барвинок в Мшанце команда "Большой стройки" обустроит площадку, где родители смогут ждать своих детей. Площадка будет освещена, там будет установлено беседки.

В рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в прошлом году в области восстановили 11,6 км дороги Р-39 от границы с Львовской и до поселка Зализцы включительно. В этом году, руководствуясь маршрутным принципом, восстановление автодороги продлили до с. Хомивка.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.