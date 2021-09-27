"Большая стройка" Зеленского: в Краматорске появится больница третьего уровня

В Краматорске Донецкой области появится многопрофильная больница третьего уровня, которая обеспечит высокоспециализированной медицинской помощью также жителей близлежащих территорий Харьковщины и Луганщины. Она возводится по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Донецкая ОГА. Сейчас строители вышли на финальную стадию земляных работ, обустроили временные дороги к стройплощадке, завершили испытания свай и получили от проектантов разрешение на выполнение основных свай здания больницы. Идут также присоединение основной водомагистрали, проведение временных электрических сетей и обустройство строительного городка.

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"Около 100 тыс. кубов земли вывезено из котлована, устроено 411 свай в различных блоках. На объекте работает 26 единиц спецтехники и 74 строителя. Работы выполняются согласно графику", – отметил руководитель проекта подрядной организации Руслан Кочедеря.

Напомним, с начальным этапом строительства больницы в Краматорске ранее ознакомился президент Владимир Зеленский и подчеркнул важность появления на востоке Украины сверхсовременного медицинского центра.