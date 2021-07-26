'Большая стройка' Зеленского создаст отделения неотложных состояний в 1-ой городской больнице Полтавы

В первой городской больнице Полтавы до конца года создадут создают новое современное отделение неотложных состояний. Оно будет построено на базе приемного, пульмонологического отделений и травматологического пункта.

Их обустроят новейшим медицинским оборудованием, сообщает Полтавская ОГА.

"Полтавчане получат высокоточное диагностику на ангиографе, УЗИ-аппарате, рентгене, аппаратах КТ и МРТ, которые предоставит государство", – рассказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Сейчас специалисты проводят работы в помещении пульмонологии. Там проходит штукатурка стен, завершается монтаж кирпичных перегородок и начали монтаж электросетей и системы отопления.

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Все работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Общая стоимость проекта составила более 75 млн грн. Осенью планируется завершить работы в одном крыле и смонтировать медицинское оборудование, а до конца года реализовать проект в целом.

По словам Олега Синегубова, создание отделения неотложных состояний стало возможным благодаря совместной работе государства и органа местного самоуправления. Городские власти выделили средства на ремонтные работы, строительную часть, а государство обеспечило дорогостоящим медицинским оборудованием.

"Кроме того, мы разработали ряд инициатив. Среди них реконструкция онкобольниц в Полтаве и Кременчуге. Будем выходить с тендерным предложением на полную реконструкцию областной детской больницы. Запланировали комплексные проекты для обновления отделений областной больницы имени Склифосовского. Эти медицинские комплексы должны полностью соответствовать современным требованиям", – добавил глава области.

В этом году в рамках "Большой стройки" также планируют открыть приемные отделения в больницах в Гадяче, Горишних Плавнях, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Хороле. Все они сделаны по примеру приемно-диагностического и рентгенологического отделения в областной клинической больнице имени Склифосовского, которое открыли в Полтаве в прошлом году.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.