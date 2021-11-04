'Большая стройка' Зеленского реконструирует 48 областных больниц и построит для них 29 вертолетных площадок

В следующем году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех регионах Украины начнется масштабный проект по реконструкции областных больниц. Всего планируется обновить 48 медучреждений, как для взрослых, так и для детей.

Кроме этого, для ускорения оказания медицинской помощи в 29 больницах будут оборудованы вертолетные площадки для санитарного транспорта и вертолетов ГСЧС и МВД.

Об этом в ходе Всеукраинского Форума "Украина 30. Безопасная община" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Безопасность – это не только общественный порядок, но и инфраструктура. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" мы строим безопасную инфраструктуру. Безопасная инфраструктура – ​​это много разных объектов", - сказал замглавы ОП.

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По его данным, за время действия программы "Большая стройка" в Украине уже были построены и отремонтированы 13 000 км дорог, а до конца 2024 года их протяженность должна составить 24 000 км. Таким образом будут восстановлены все дороги государственного значения между городами и некоторые, находящиеся на балансе местных администраций.

В этом году завершается реконструкция 201 приемного отделения неотложной медицинской помощи с одновременным их оснащением современным медицинским оборудованием.

"И хотелось бы обратить внимание, это не опорные больницы в областных центрах. Это может быть и маленькая громада, но она обслуживает большой кластер региона, в котором находится", - отметил Тимошенко.

Кроме этого, в ходе "Большой стройки" в этом году уже достраиваются 600 амбулаторий.

Развивается также спортивная инфраструктура. В 2021 году были оборудованы 500 активных парков, а в 6 пилотных областях началось строительство 900 воркаут-площадок во дворах жилых домов. В следующем году количество таких площадок будет доведено до 9 тысяч.

Тимошенко сообщил также о запуске еще одной программы в составе "Большой стройки". В 2022 году во всех общинах начнется строительство или реконструкция парков отдыха с одновременным обеспечением безопасности для отдыхающих.

Напомним, общая протяженность дорог, восстановленных и построенных в 2021 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка", должна составить 6500 км.