"Большая стройка" Зеленского открыла обновленное приемное отделение больницы в Баштанке

В многопрофильной больнице Баштанского района Николаевской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилась реконструкция приемного отделения. Медицинское учреждение получило также современное диагностическое оборудование.

Об этом сообщается на официальной странице Николаевской ОГА в Facebook. В обновленном приемном отделении 116 000 жителей Баштанского района смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Реконструкция приемного отделения длилась с октября 2020 года. За это время было проведено масштабное обновление помещений отделения, а также установлено современное медицинское оборудование, которое было поставлено в медучреждение также в рамках программы "Большая стройка".

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В частности, в отделении были установлены рентген-аппарат GMM Calypso, новый томограф, УЗИ-аппарат, дефибриллятор, анализаторы крови и мочи. Общая стоимость оборудования – более 17 млн гривен.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко уже сообщал, что в 2021 году в Украине будет реконструировано 177 приемных отделений.