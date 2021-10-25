"Большая стройка" Зеленского обновит три моста на трассе от Чернигова до Чернобыля

На трассе Р-56 Чернигов – Пакуль – Славутич – КПП "Чернобыль" будут капитально обновлены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" три моста – два за селом Михайло-Коцюбинское и один вблизи села Пакуль. На этих участках дорожники уже строят временные объездные дороги.

Об этом сообщает Черниговская ОГА.

"Эксплуатационное состояние мостов – предаварийное. Это искусственные сооружения над суходолами. Их длина – по 18,5 метра. Построены в 1967 году. Два из них в 1988 году были реконструированы", – говорится в сообщении ОГА.

Видео дня

Во время капитального ремонта мостов старые конструкции будут демонтированы.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Черниговской области планируется отремонтировать 182 километра дорог государственного значения.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о планах в этом году обновить и построить по всей Украине по программе "Большая стройка" 4500 км дорог государственного значения, 2000 км местных и 245 мостов.