'Большая стройка' Зеленского модернизировала старый лицей на Днепропетровщине, превратив его в школу будущего

В пгт Томаковка Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" модернизировали опорный лицей, который ученики и учителя теперь называют школой будущего, сообщает Днепропетровская ОГА.

Как отмечается, после реконструкции учебное заведение, в котором занимаются 525 детей, изменилось до неузнаваемости.

На уроках педагоги пользуются мультимедийными панелями. Дети работают с ноутбуками и планшетами. Имеются электронные микроскопы, изображения с которых можно выводить на экран.

"После реконструкции мы вернулись в невероятно хорошее заведение. Оснащенное новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением. Дети сейчас – поколение Z. Им легче воспринимать информацию, когда она транслируется с экранов, компьютеров или планшетов", – рассказала учительница информатики Анна Врублевская.

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В лицее также обустроили ресурсную комнату для детей с особыми образовательными потребностями. Она разделена на зоны обучения и игр. Там есть интерактивный пол. Это специальный проектор с датчиком движения: дети могут играть в футбол, создавать музыку на разноцветных клавишах, перепрыгивать из камешка на камешек.

"Школа стала совсем не похожа на ту старую. Раньше тесты проводились в тетрадях, а сейчас на компьютерах. Писали раньше мелом по доске, а сейчас специальным маркером по интерактивной панели. Математика уже не кажется такой сложной", – поделился впечатлениями 8-классник Валерий Галко.

По словам директора Томаковского опорного лицея Тамары Филь, в здании также установили новую систему отопления, позволяющую значительно экономить энергоресурсы. Если раньше в сутки тратили на обогрев 700 кубов газа, то сейчас в среднем 250.

"Теплом, уютом, яркими красками и современным оборудованием наполнены обновленные школы Днепропетровщины. Одна из таких – в Томаковке. Останавливаться не собираемся. Сейчас идет модернизация, в частности, школ в Кривом Роге, Божедаровке, Лиховке", – рассказал глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

Ранее сообщалось, что в г. Новомосковск в Днепропетровской области начали первую за полвека реконструкцию стадиона "Металлург". В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" здесь обустраивают современное футбольное поле, трибуны и беговые дорожки.

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