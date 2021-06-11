"Большая стройка" Зеленского капитально восстанавливает важнейшую "бетонку" Николаевщины

На Николаевщине продолжается ремонт ключевой трассы региона - автодороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев. В прошлом году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли после капитального ремонта 66 км бетонной дороги, в этом году работы продолжаются.

Как сообщает Николаевская областная государственная администрация, работы ведутся на 8-километровом участке вблизи села Ольгополь.

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"Объект претерпел значительные изменения. Было проведено стабилизацию грунта с помощью ресайклера. Добавление известняка и цемента позволяет существенно улучшить свойства почвы и повысить модуль упругости основания дорожной одежды", – говорят в ОГА.

Также дорожники положили специальный дренажный слой из гранотсева толщиной 17 сантиметров, после чего - слой постного бетона толщиной 18 см.

Бетонная дорога лучше справляется с нагрузками и не боится горячего южного солнца, поэтому для ремонта трассы Н -14 выбрали такую ​​технологию.

Недавно координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как по программе Владимира Зеленского создают самую длинную трассу страны – Дорогу единства М-30.