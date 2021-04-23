'Большая стройка' Зеленского капитально отремонтирует 58 км объездной Харькова, – Кубраков

Восстановление объездной дороги Харькова, которое началось в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", позволит в течение 2021-2022 годов превратить 58 км наиболее разрушенных участков в маршрут европейского образца.

Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков в блоге на "ЛИГА. net ".

"В кольцевую входят отрезки 5 различных трасс: М-03 Киев – Харьков – Должанский, М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка и 2 подъезда к аэропорту "Харьков" со стороны Должанского и Киева. Географически участки ремонта охватят северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части кольцевой дороги. Ремонт оставшейся трети – перспектива будущих лет", – написал Кубраков.

На реализацию проекта выделено 1,8 млрд грн. Работы уже начались на 3 участках:

от пгт Песочин доБелгородской развязки (трасса М-03); от Белгородской развязки доРоганского массива (трасса М-03); от Роганского массива допгт Безлюдовка (подъезд к Международному аэропорту "Харьков").

По словам Кубракова, восстановление объездной будет проходить в несколько этапов:

Шаг первый – капитально обновят покрытие. С предусмотренными ДСТУ толщиной покрытия, качественным водоотведением и укрепленными обочинами.

Шаг второй – достроят на ряде перекрестков и полосах на подъем дополнительные переходно-скоростные полосы, чтобы разгрузить трафик и улучшить безопасность.

Шаг третий – отремонтируют мосты и путепроводы.

Шаг четвертый – сделают дорогу безопасной, в частности установят новые автомобильные знаки, барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку, устроят новые автобусные остановки.

Победу в тендерах получили компании "Автомагистраль-Юг" и "Славдорстрой". Контроль выполнения работ трехступенчатый: это инженеры Службы автомобильных дорог, государственное Доркачество и независимый технадзор.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко назвал цели программы на 2021 год. Планируется построить и отремонтировать 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.