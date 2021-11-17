'Большая стройка' Зеленского капитально обновила школу 50-х годов на Киевщине

В Киевской области завершился капитальный ремонт школы в селе Волчков, который был осуществлен по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает в Facebook глава Киевской ОГА Василий Володин, власти Киевщины инициировали капитальный ремонт школы в этом году, и в этом же году его успели закончить.

"История школы в Волчкове начинается еще с 1950-х годов. На ее базе даже работал интернат для детей из малообеспеченных и неблагонадежных семей и детей-сирот и полусирот", — отметил в соцсети Володин.

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы по продолжению развития социальной инфраструктуры по всей Украине по программе "Большая стройка". По его словам, подразумеваются сотни школ, детских садов, стадионов, больниц и приемных отделений в больницах.