'Большая стройка' Зеленского достраивает вантовый мост в Запорожье, уже закрепили все 48 вантов

В Запорожье финиширует строительство вантового моста – на днях на сооружении смонтировали последний, 48-ий вант. Переправу, которая соединит остров Хортица с центром города, возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Общая длина всех канатов составляет 6406,6 м. Ванты для Запорожского моста в прошлом году заказали на швейцарском производстве. А технадзор за строительством осуществляет Служба автомобильных дорог, подрядчик, эксперты ГП "ГосдорНИИ" и австрийской компании iC Consulenten

В настоящее время мостовики завершают работы на верховой части вантового моста. В конце декабря планируют открыть движение транспорта.

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"Это один из первых проектов такого масштаба и уровня в Украине - и я горжусь тем, с каким вниманием и ответственностью вся наша команда подошла к его реализации", - подчеркнул Александр Кубраков.

По словам министра, принятый Госбюджет на 2022 год имеет самый большой объем финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости, а потому строительство инфраструктуры будет только более масштабным.

“С окончанием строительства Запорожских мостов мы не только завершим эпоху долгостроев в Украине, но и приступим к новой странице украинской инфраструктурной истории — строительству масштабных, технически сложных и ресурсоемких мегапроектов. Это Кременчугский и Ямпольский мосты, Киевская обходная дорога, новые аэропорты на Востоке и на Западе Украины”, - отметил Кубраков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов.