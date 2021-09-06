'Большая стройка': за лето на Мемориале жертвам Голодомора сделано больше, чем за предыдущие годы

В Киеве за три летних месяца значительно ускорилась достройка Мемориала жертвам Голодомора. По данным блогера Павла Авдокушина, за лето на объекте был выполнен объем работ, превышающий все сделанное за прошлые годы.

Работы на объекте ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Мемориал начали строить в 2016 году, но вскоре работы на объекте были заморожены.

"В начале лета 2021 года объект был включен в национальную программу "Большая стройка" и ему было выделено необходимое финансирование. Благодаря этому за три летних месяца был выполнен просто фантастический объем работ", – сообщил блогер.

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Сейчас на строительстве основного здания второй очереди музея уже ведется монтаж стропильной системы крыши. На высокой степени готовности находится также кладка внутренних перегородок.

По данным блогера, для музея уже доставили лифты.

Отдельный объект, обеспечивающий подъезд к Мемориалу со стороны Днепровских холмов, находится над Днепровским спуском. Здесь ведется активная достройка моста над проезжей частью, и подрядчик уже приступил к мощению парковочной площадки.

Параллельно восстанавливаются склоны, прогулочные дорожки, смотровые площадки и Аллея памяти. По данным Авдокушина, на достройку Мемориала в рамках "Большой стройки" было выделено около 500 млн гривен.

По словам Юрия Голика, по плану, Мемориал должен быть достроен в этом году. Об этом он написал в Facebook: "Объект, как и множество других по стране, превратился в долгострой, строился медленно, а его стоимость увеличивалась каждый год. Стандартная история "хозяйственников" и ностальгирующих за ними популистов. Весной этого года была поставлена задача Мемориал достроить в этом году. Минус один долгострой, с которым будет закончено в этом году".

Напомним, в 2021 году в Украине также стартовала программа "Большая реставрация". По словам президента Владимира Зеленского, инициировавшего программу, за ближайшие годы восстановят основные "туристические магниты". Для масштабной реставрации памятников культуры будут привлекать инвесторов на правах концессии, государственно-частного партнерства и т.д.