'Большая стройка' впервые за 50 лет капитально ремонтирует школу №4 в Кривом Роге

В Кривом Роге начали капитальный ремонт школы №4 с углубленным изучением иностранных языков. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" здесь планируют заменить все коммуникации, осовременить классы, столовую, спортивный зал, фасад и провести благоустройство территории. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Такого масштабного ремонта в заведении не было ни разу. После завершения работ школа станет современной. Даже лучше, чем сейчас мы видим на картинках проекта", – отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Сейчас в разгаре – демонтажные работы. Школу планируют отремонтировать с учетом энергосберегающих технологий. После ремонта она получит новую кровлю, окна и двери, вентилируемый фасад, а также новые коммуникации: систему водоотвода и канализацию, отопление, вентиляцию, электрику.

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"Проводим демонтажные работы на всех трех этажах здания. Старыми останутся только несущие стены и плиты перекрытия. Заменим все коммуникации и внутреннюю отделку. Восстановление будет комплексное – и снаружи, и внутри", – сказал подрядчик Дмитрий Чумаченко.

Далее начнутся внутренние работы. В частности, отремонтируют классы, актовый, спортивный зал, пищеблок и столовую – там будут внедряться реформы Елены Зеленской по обновлению системы школьного питания.

Восстановленное учебное заведение будет отвечать требованиям безбарьерности. Для детей с инвалидностью обустроят пандусы, указатели шрифтом Брайля, тактильную плитку.

Это первый капитальный ремонт за всю историю полувекового здания школы. До этого учебное заведение, в котором учатся более 800 учеников, пытались поддерживать своими силами.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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