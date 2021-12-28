'Большая стройка' возвела в Полтаве бассейн олимпийского уровня

В Полтаве по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилось возведение спортивно-зрелищного комплекса "Акварена". Он стал самым крупным спортивным объектом области.

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

Спорткомплекс разработан на основе стандартов и правил проведения соревнований международной Федерации плавания FINA и отвечает всем требованиям доступности. В нем можно проводить всеукраинские соревнования, сборы национальных команд. Он объединяет три бассейна для плавания в одном здании: основной длиной 50 метров, тренировочный 25-метровый и физкультурно-оздоровительный.

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По площади все здание размером с футбольное поле — более 7,8 тыс. квадратных метров. Также спорткомплекс имеет тренажерный и спортивный залы, тренерские помещения, современные душевые и санузлы, конференц-зал, офисные и служебные помещения, раздевалки, кабинеты врача, косметолога и массажиста, SPA-зону, комнаты отдыха и персонала.

В новом спорткомплексе могут тренироваться спортсмены в составе олимпийской и паралимпийской сборных команд, а также в нем будут проводить международные соревнования.

Более 10 лет "бассейн на Петра Юрченко", как раньше называли это здание, был классическим полтавским долгостроем, который удалось завершить благодаря программе "Большая стройка". Меньше года понадобилось, чтобы обустроить более половины здания и полностью завершить строительные работы

Ранее в Полтавской области не было 50-метрового спортивного бассейна закрытого типа. Поэтому спортсмены тренировались в бассейне открытого типа, сокращая тренировки в холодное время.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине построили уже 25 бассейнов.