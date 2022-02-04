'Большая стройка' возведет для института рака в Киеве 5 новых корпусов

Национальный институт рака в Киеве, являющийся одним из старейших научных медицинских учреждений Украины, в результате реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" может получить статус крупнейшей и наиболее технологичной больницы нашей страны. Об этом в интервью изданию "Главком" рассказал главный врач заведения Андрей Безносенко.

"Сейчас у нас действует восемь зданий, а предполагается строительство еще пяти новых корпусов, где мы сможем предоставлять нашим пациентам абсолютно весь спектр онкологических услуг. Планируется обновление всей материальной базы, капитальный ремонт имеющихся корпусов для улучшения условий для наших пациентов и врачей", – объяснил он.

Проект капитальной реконструкции и строительства корпусов больницы уже разработан. Раньше здесь на это просто не хватало средств.

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Также для нужд медицинского учреждения в течение прошлого года из государственного бюджета было выделено более 800 млн. грн. Такую помощь Институт не получал за все 100 лет существования.

"В ноябре-декабре Институт рака закупил оборудование почти на 800 млн грн – приобрели новый линейный ускоритель, аппараты для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, эндоскопические, лапароскопические стойки, лабораторное оборудование, оборудование для диагностики и операций. Потому фактически в 2021 году произошло обновление материальной базы Института в объемах, на которые врачи и пациенты давно рассчитывали", – рассказал Безносенко.

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года построили и отремонтировали более 360 медицинских учреждений по всей Украине.