'Большая стройка' восстановит маршрут Старобельськ – Меловое ко Дню Независимости

В Луганской области продолжается восстановление маршрута Старобельск – Меловое. Его планируется завершить ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает Facebook-страница Службы автомобильных дорог Луганской области. Ремонт трассы Н-26 Чугуев — Меловое, частью которой является этот маршрут, проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Трасса Чугуев — Меловое соединяет Луганскую область с Харьковской.

В частности, сейчас идут разные виды работ на всех 35 км участка Старобельск — Евсуг. Работы на этом отрезке начались в мае.

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Подрядчик "Автомагистраль-Юг" полностью отфрезеровал старое покрытие, на 33 км из 35 завершено устройство усиленной основы, уложен нижний слой покрытия на 32 км и на более чем 10 км — верхний. Параллельно приводятся в порядок обочины и расчищаются от кустарников и мелколесья придорожные полосы.

Всего ремонтами в рамках "Большой стройки" на Луганщине охвачены 461 км дорог, что является более чем третью от общей протяженности дорог государственного значения в регионе.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году обновить и построить 6500 км дорог в Украине.