'Большая стройка' восстановила трассу М-14 на подъездах к Николаеву: дорожники обустраивают съезды

Возле Николаева завершили бетонирование участка трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск из Одесского и Киевского направлений. Николаевщина является одной из областей-лидеров в строительстве цементобетонных дорог.

Капитальный ремонт автодороги продолжается в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщила Николаевская ОГА.

Сейчас на трассе М-14 дорожники обустраивают съезды и примыкания. Влажная погода вносит свои коррективы в рабочий график дорожников, однако работы не останавливаются.

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"Движение транспорта столичного направления уже переориентировано на отремонтированную часть дороги. В направлении Одессы машины перенаправят на параллельную полосу движения сразу после того, как цементобетон наберет необходимую прочность", - отмечают в областной администрации.

Николаевщина является одной из областей-лидеров в строительстве цементобетонных дорог. Такое покрытие является оптимальным для климата южного региона, а строительство цементобетонных дорог к портам увеличивает срок их эксплуатации.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.