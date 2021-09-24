'Большая стройка' восстановила 108-метровый мост к Невицкому замку на Закарпатье

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершен ремонт 108-метрового моста на автомобильной дороге С 071204 (Львов – Самбор – Ужгород) – ММТ "Верховина", которая ведет к Невицкому замку, одному из исторических памятников Закарпатья.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

"Подрядчик выполнил масштабную работу: разобрал существующее асфальтобетонное покрытие на подъездах и на самом мосту, демонтировал старый защитный слой плит пролетного строения моста из монолитного бетона, устроил соответствующий новый и двухслойное покрытие из асфальтобетона на мосту и подходах к нему", – написал Билецкий.

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Кроме этого, были устроены новые тротуары, а на подъездах к мосту установлено металлическое барьерное ограждение. Вскоре завершится установка дорожных знаков.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений работы программы "Большая стройка" является восстановление маршрутов, ведущих к объектам культурного и исторического наследия.