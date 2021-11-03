"Большая стройка": в Виннице готовят к открытию новый корпус больницы скорой помощи

Во время рабочей поездки в Винницкую область заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко посетил главный корпус Винницкой городской клинической больницы, который достроили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Открыть учреждение планируют до конца ноября, сообщает Сайт Президента.

“Строительство корпуса было начато четыре года назад. Это очень долго. Мы в рамках “Большой стройки” по стране привыкли строить за один год. Если у вас есть другие важные объекты, на которые не хватает средств, то государство поможет с финансированием для ускорения, чтобы жители столько не ждали”, – отметил замглавы ОП, обращаясь к представителям местной власти.

Видео дня

Новый корпус больницы скорой помощи площадью около 3,5 тыс. кв. м, который помогали проектировать итальянские специалисты, было решено достроить в рамках президентской программы. Здесь разместили приемно-диагностическое отделение, противошоковую палату, отделение интенсивной терапии и четыре операционных блока.

В больницу также приобрели новый рентген-аппарат, оборудование для УЗИ и компьютерной томографии и подготовили помещение для ангиографа и МРТ.

Параллельно в рамках “Большой стройки” провели капитальный ремонт части помещений старого корпуса Винницкой городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Теперь в заведении функционируют 320 коек круглосуточного стационара и два реанимационных отделения.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства также побывал в Подольском региональном центре онкологии, который модернизировали к 30-летию независимости в рамках программы "Большая стройка".

Здесь достроили два этажа терапевтического корпуса, что позволило предоставлять больным химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях и увеличить количество мест в отделении химиотерапии с 60 до 100. Подольский региональный центр онкологии рассчитан на 360 коек.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.