"Большая стройка": в Ивано-Франковске заработало современное отделение экстренной медпомощи

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице открылось отделение экстренной медицинской помощи, созданное в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом написал в Facebook глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук. В новом отделении установлены ​​система вентиляции и кондиционирования, система водоснабжения и канализации, устроены перекрытия крыши, утеплен фасад. Также проведены внутренние отделочные работы и обустроена окружающая территория, установлен бокс для автотранспорта. Общая стоимость работ составила около 16 млн грн.

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Кроме этого, за средства государственного бюджета медучреждение получило рентген-аппарат и УЗИ-аппарат.

Развитие медицинской инфраструктуры в области будет продолжаться, сказал Бойчук.

"Обновление медицинских учреждений – важная задача, которую ставит Президент Украины перед нами. Ведь люди должны получать качественные медуслуги. А для высококвалифицированного медицинского персонала нужны комфортные условия, чтобы вовремя и профессионально помогать пациентам", – подчеркнул он.

Как ранее сообщил заместитель глава Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года планируется построить, реконструировать и отремонтировать 177 приемных отделений украинских больниц.