"Большая стройка": в Ивано-Франковске заработало современное отделение экстренной медпомощи

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1 минута
355
В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице открылось отделение экстренной медицинской помощи

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице открылось отделение экстренной медицинской помощи, созданное в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом написал в Facebook глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук. В новом отделении установлены ​​система вентиляции и кондиционирования, система водоснабжения и канализации, устроены перекрытия крыши, утеплен фасад. Также проведены внутренние отделочные работы и обустроена окружающая территория, установлен бокс для автотранспорта. Общая стоимость работ составила около 16 млн грн.

Общая стоимость работ составила около 16 млн грн
Видео дня

Кроме этого, за средства государственного бюджета медучреждение получило рентген-аппарат и УЗИ-аппарат.

Развитие медицинской инфраструктуры в области будет продолжаться, сказал Бойчук.

"Обновление медицинских учреждений – важная задача, которую ставит Президент Украины перед нами. Ведь люди должны получать качественные медуслуги. А для высококвалифицированного медицинского персонала нужны комфортные условия, чтобы вовремя и профессионально помогать пациентам", – подчеркнул он.

За средства государственного бюджета медучреждение получил рентген-аппарат и УЗИ-аппарат

Как ранее сообщил заместитель глава Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года планируется построить, реконструировать и отремонтировать 177 приемных отделений украинских больниц.

УкраинаИвано-ФранковскВелике будівництво