"Большая стройка" в больницах: Харьковщина получила еще одно современное приемное отделение по программе Зеленского

В Дергачах на Харьковщине завершили реконструкцию приемного отделения. Современное приемное отделение в Дергачевской центральной районной больнице сделали в рамках Программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил спикер Харьковской ОГА Владислав Сакович.

Как отмечается, в настоящее время все работы по реконструкции и обустройству помещений приемного отделения выполнены. Осталось только завершить оформление документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию.

Ремонтные работы начали в октябре прошлого года. К тому времени приемное отделение занимало всего несколько кабинетов на 200 квадратных метрах. Во время реконструкции площадь его расширили до 700 квадратных метров путем перепрофилирования некоторых помещений в больнице.

"Благодаря "Большой стройке" мы получили современную малую операционную, комнаты с санузлами для комфортного пребывания пациентов. Есть все современные требования для маломобильных и незрячих пациентов. Отремонтированы коридоры и кабинеты. Таких условий у нас раньше не было", – рассказывает медицинская директор заведения Светлана Бережная.

В больнице появилось новое современное оборудование. Компьютерный томограф на 32 среза отныне позволит обследовать пациентов и оказывать высококвалифицированную диагностическую и лечебную помощь. До сих пор такого оборудования в медицинском учреждении не было. Так же как и нового аппарата для гастроскопии и колоноскопии.

"Отныне мы имеем возможность обследовать полностью желудочно-кишечный тракт пациента. По техническому обеспечению отвечаем всем требованиям Национальной службы здоровья по программе раннего выявления онкопатологии желудочно-кишечного тракта. В этом году мы уже подписали соглашение с Национальной службой здоровья Украины", – отмечает медицинская директор больницы.

В связи с тем, что улучшилась материально-техническая база больницы, отныне Дергачевский ЦРБ сможет заключать с Национальной службой здоровья Украины вдвое больше договоров. Если в прошлом году их было 7, то в этом медики предлагают 16.

Спектр услуг Дергачевской ЦРБ расширился более чем в 2 раза. Врачи медучреждения отныне способны помогать больным не только в стационарных условиях, но и мобильными бригадами. Оказывать помощь пациентам с неврологической патологией и патологией опорно-двигательной системы, больным острым мозговым инсультом. Амбулаторно принимать беременных, оказывать стоматологическую помощь, а также помощь ВИЧ-инфицированным и наркозависимым пациентам.

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году Программа Президента Зеленского "Большая стройка" расширяет свои горизонты. "Планы на этот год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики – 70, стадионы – 80, бассейны – 29, приемные отделения – 177 объектов", – написал Тимошенко.